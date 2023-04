Borussia Dortmund:So nah am Titel zählt jede gute Nachricht

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Im ungeschriebenen kleinen Brevier für Trainer steht zwar geschrieben, dass nach Misserfolgen so schnell wie möglich wieder in den Optimismus-Modus umzuschalten sei. Aber am Dienstag, drei Tage nach der gefühlten 3:3-Niederlage beim VfB Stuttgart, soll es im Trainingszentrum von Borussia Dortmund doch noch mal eine Art Spieler-Sondersitzung gegeben haben. Die Option auf den Titel Deutscher Meister, noch so kurz vor Saisonende, kennen sie in Westfalen kaum noch. Man will sie festhalten. Am besten noch sechs Spieltage lang.