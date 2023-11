Julian Brandt bei Borussia Dortmund:Einhorn auf Entdeckungsreise

Extremtalent: Julian Brandt liegt in dieser Saison schon wieder bei acht Scorerpunkten in neun Spielen, mit je vier Toren und Vorlagen.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Wenn Borussia Dortmunds Boss öffentlich den Eindruck riskiert, sich in die Mannschaftsaufstellung einzumischen, muss der Spieler, um den es geht, schon fast von Natur aus gesetzt sein. "An so einem Julian kommst du momentan gar nicht vorbei", sagt Hans-Joachim Watzke also, und ohnehin sei der "ein Riesenelement in der Mannschaft". Über denselben Julian Brandt, von dem hier die Rede ist, sagen andere sogar, er sei spielerisch im Moment fast zu gut für den BVB. Nicht direkt der Nachfolger seines früheren Mitspielers Jude Bellingham, aber auf seine eigene Art eine ähnlich dominante, eigenständige Figur.