Der langjährige Kapitän Daniel Baier kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende als Fußball-Profi zum FC Augsburg zurück. Der 37-Jährige unterstützt künftig die Scouting-Abteilung, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Baier, der insgesamt 355 Pflichtspiele im Augsburger Trikot bestritt, soll vom 1. September an im Bereich Scouting International tätig werden. "Daniel Baier hat große Verdienste für unseren FCA. Er hat viel Erfahrung als aktiver Spieler sammeln können, kann ein Spiel hervorragend lesen und hat einen Blick dafür, was ein Spieler braucht, um erfolgreich zu sein", sagte Manager Stefan Reuter. Baier wolle parallel seine ersten Trainerscheine erwerben. Augsburg hat zudem die Stelle des Cheftrainers Nachwuchs neu besetzt. Claus Schromm, zuletzt Sportleiter der SpVgg Unterhaching, folgt auf Alexander Frankenberger. Dieser will sich voll und ganz auf seine Aufgabe mit der U19 konzentrieren.