MeinungNeujahrsstart der BundesligaDer im Fußball herrschende Konsumterror zwingt die Liga zum Wiederstart im Schneetreiben

Kommentar von Philipp Selldorf

Das Millerntortadion, ein Wintermärchen: Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig musste wetterbedingt abgesagt werden.
Der fälschlicherweise totgesagte Winter hat die Spielplaner der DFL überrascht. Spannend wird der Meisterschaftskampf deshalb nicht – dafür der Abstiegskampf, der die Hälfte aller Klubs betrifft.

Freitagvormittag in der Guiollettstraße, Frankfurt: Aufatmen in der Zentrale der Deutschen Fußball Liga. Soeben wird gemeldet, dass am Flughafen Memmingen zwar ein böiger Wind weht, aber kein Schneefall in Sicht ist. Bedeutet: Der Flughafen bleibt geöffnet, die Anreise des 1. FC Köln aus Spanien ist gesichert, in Heidenheim kann gespielt werden. Die FC-Profis müssen nicht mit dem Fallschirm über der Ostalb abspringen, um am Samstagnachmittag ihr Bundesligaspiel beim FCH zu bestreiten. An den Gastgebern wird es ohnehin nicht liegen. Während die Kölner in vorletzter Minute aus dem Trainingslager in Alicante einfliegen, haben sich die Heidenheimer zu Hause vorbereitet. Einen Kälteschock brauchen sie nicht zu befürchten – die Kölner nach einer Woche mit 15 bis 18 Grad schon eher.

