Freitagvormittag in der Guiollettstraße, Frankfurt: Aufatmen in der Zentrale der Deutschen Fußball Liga. Soeben wird gemeldet, dass am Flughafen Memmingen zwar ein böiger Wind weht, aber kein Schneefall in Sicht ist. Bedeutet: Der Flughafen bleibt geöffnet, die Anreise des 1. FC Köln aus Spanien ist gesichert, in Heidenheim kann gespielt werden. Die FC-Profis müssen nicht mit dem Fallschirm über der Ostalb abspringen, um am Samstagnachmittag ihr Bundesligaspiel beim FCH zu bestreiten. An den Gastgebern wird es ohnehin nicht liegen. Während die Kölner in vorletzter Minute aus dem Trainingslager in Alicante einfliegen, haben sich die Heidenheimer zu Hause vorbereitet. Einen Kälteschock brauchen sie nicht zu befürchten – die Kölner nach einer Woche mit 15 bis 18 Grad schon eher.