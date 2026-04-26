Der 1. FC Heidenheim darf weiter von der Rettung in der Fußball - Bundesliga träumen. Zugleich vergrößerte der Tabellenletzte durch das 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli die Abstiegssorgen des direkten Konkurrenten aus Hamburg, der jetzt nur noch vier Punkte vor den Heidenheimern liegt. Budu Siwsiwadse traf vor 15 000 Zuschauern bereits nach drei Minuten, Eren Dinkci machte in der Schlussphase alles klar (82.). St. Pauli wartet als Tabellen-16. dagegen schon seit Ende Februar auf einen Sieg und steht bei noch drei ausstehenden Partien enorm unter Druck.

Die Gäste hatten sich nach den Negativerlebnissen vorgenommen, eine Reaktion zu zeigen. „Jetzt erst recht“, hatte Coach Alexander Blessin erklärt. Das Team sei intakt und „gewillt, bis zum letzten Spieltag alles zu geben“, sagte 52-Jährige. „Dazu gehört auch, Nackenschläge hinzunehmen und wieder aufzustehen.“ Nach dem frühen Stimmungsdämpfer durch Siwsiwadse brauchten die Hamburger aber ein paar Minuten, um sich zu berappeln. Dann setzten sie die Gastgeber immer wieder unter Druck, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. Lediglich ein Alleingang von Andreas Hountondji brachte Heidenheim in Bedrängnis (24.). Zufrieden war Blessin mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht. Zumal seinem Team auch nach Wiederbeginn die nötige Konsequenz fehlte. Danel Sinani traf nur das Außennetz (50.), Hountondji scheiterte an FCH-Keeper Diant Ramaj (54.), der erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer blieb.

Heidenheim verteidigte bis zum Abpfiff konzentriert und traf nach einem von Dinkci sehenswert vollendeten Konter zur Entscheidung.

Nach seinem ersten Tor nach der Krebsdiagnose bei seiner Freundin konnte der Schütze die Tränen nicht zurückhalten. „So ein Tor gibt natürlich auch Kraft“, sagte der 24-Jährige. „Das Tor ist ihr gewidmet, ganz klar. Und ich hoffe, dass sie sich gefreut hat und ihr das Tor auch ein bisschen Kraft schenkt.“ Ärzte hatten bei der Partnerin des Heidenheimer Profis Ende Januar Blutkrebs festgestellt. In Heidenheim fand wie schon zuletzt in Freiburg eine DKMS-Registrierungsaktion statt. Die Resonanz sei „überwältigend“ gewesen, hieß es vonseiten des FCH.

Mitspieler Niklas Dorsch lobte Dinkcis Umgang mit dem Schicksalsschlag. „Er hat im Privaten extrem viel einzustecken in letzter Zeit“, sagte Dorsch über seinen Sitznachbarn in der Kabine. „Er ist ein absoluter Goldjunge. Ich freue mich für ihn extrem und wir versuchen, ihn als Mannschaft aufzufangen.“ Laut Coach Frank Schmidt schaffe es Dinkci beim Fußball, den Kopf kurz freizubekommen. „Man kann alles erreichen, wenn man zusammenhält, und deswegen ist es sehr emotional“, sagte Schmidt.

Hätte der FCH gegen die Hamburger verloren, wäre der Abstieg des Klubs besiegelt gewesen. Nun beträgt der Rückstand auf den FC St. Pauli und den Relegationsplatz bei drei noch ausstehenden Spielen nur noch vier Zähler.