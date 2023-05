Von Maik Rosner, Augsburg

Besungen und beklatscht wurden hinterher nicht nur die Gewinner des FC Augsburg, sondern auch die Verlierer des 1. FC Union. Aufmunternd sollte das wirken nach dem Rückschlag für die Berliner, die in der Tabelle zwar weiterhin auf einem Champions-League-Platz stehen, aber die Chance verpasst hatten, diesen zu festigen. Umso mehr war es dem Anhang nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim FCA durch Dion Beljos Tor (53.) ein Anliegen, die Mannschaft zu bestärken vor den verbleibenden drei Spielen gegen Freiburg, in Hoffenheim und gegen Bremen.

Weiterhin besteht für Union ja die gute Chance, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für Europas Eliteliga zu qualifizieren und damit die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre zu krönen. Nach dem Aufstieg 2019 hatten die Köpenicker ihre erste Saison in der Bundesliga auf Rang elf beschlossen. Kontinuierlich ging es danach mit den Abschlussplatzierungen sieben und fünf weiter nach oben, Abenteuer im Europapokal inklusive. Diese stimmungsvollen Nächte haben sie sich nun wieder zum Ziel gesetzt, bestenfalls in der Champions League. Und offenbar entfaltete die Unterstützung des Anhangs in Augsburg schnell ihre Wirkung. "Wir haben nach wie vor die Chance, etwas Großes zu erreichen. Dafür werden wir Vollgas geben", versprach Angreifer Kevin Behrens.

Die rührendste Szene des Samstagnachmittags hatte sich aber vor dem Augsburger Anhang abgespielt. FCA-Torwart Tomas Koubek stand dort im Mittelpunkt, was in seinen fast vier Jahren im Verein nicht oft vorgekommen ist. Und wenn doch, dann eher wegen eines folgenschweren Malheurs. Diesmal aber wurde der 30 Jahre alte Vertreter des Stammkeepers und ehemaligen Union-Profis Rafal Gikiewicz wegen seiner wichtigen Beiträge zum ersten Sieg nach zuletzt sieben erfolglosen Versuchen gefeiert - und nebenbei auch für seine Turneinlage im Anschluss. Nach einem Schubser seines Kollegen Elvis Rexhbecaj hatte der fast zwei Meter große und massige Koubek eine filigrane Rückwärtsrolle mit anschließender Streckung aufgeführt. "Elvis hat mich ein bisschen gedrückt, also habe ich was von meiner Gymnastik gezeigt", scherzte Koubek später. Selbstironisch sagte er: "Dann bin ich wirklich eine Katze und nicht Garfield."

Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auch das steigert die Laune in Augsburg

Koubeks gute Laune war auch dem wahrscheinlich schon entscheidenden Schritt zum erneuten Klassenverbleib der Augsburger zu verdanken. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vor den ausstehenden Spielen in Bochum, gegen den BVB und in Mönchengladbach. Es müsste schon sehr viel zusammenkommen, damit die 2011 aufgestiegenen Augsburger in dieser Saison noch ihren Beinamen verlieren, als die Unabsteigbaren werden sie ja kurz vor ihrer 13. Saison hintereinander in der Bundesliga betitelt. Länger haben sich derzeit in der Liga nur der FC Bayern, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim und Mainz gehalten.

Detailansicht öffnen Perspektivwechsel: Keeper Tomas Koubek beweist auch beim Jubeln Gelenkigkeit. (Foto: Philippe Ruiz/Imago)

Dass Koubek unter anderem wegen einer Rettungstat unter Zuhilfenahme des Pfostens nach einem Kopfball von Behrens besonders gefeiert wurde, das sorgte für zusätzliche Freude beim FCA. "Der hat es nicht einfach gehabt in den letzten Jahren", sagte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, "jeder gönnt ihm das."

Seit Koubek im August 2019 für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes verpflichtet worden war, ist er auf gerade einmal 34 Einsätze in der Bundesliga und im DFB-Pokal gekommen. Schnell galt der zwölfmalige Nationaltorwart Tschechiens als teurer Fehleinkauf. Rund zweieinhalb Jahre lang wurde er gar nicht mehr berücksichtigt. Erst im Oktober 2022 durfte Koubek wieder spielen. Nun gelang bei seinem neunten Saisoneinsatz in der Bundesliga und im Pokal der erste Sieg mit ihm im Tor. Danach so gefeiert zu werden, das sei "sehr schön von allen Leuten" gewesen, sagte Koubek, auch weil die vergangenen Jahre "sehr schwer" gewesen seien. Umso mehr begreift er seine derzeitigen Einsätze als Chance, sich für sein letztes Vertragsjahr bis Mitte 2024 als Stammkraft zu empfehlen.

Allerdings ist die Situation der Torhüter beim FCA insgesamt noch ziemlich offen. Kollege Gikiewicz trainiert derzeit nur individuell, eine Schulterverletzung wird als Grund dafür genannt. Zwei Bundesligaspiele fehlen dem 35-Jährigen noch, damit eine Klausel greift und sein Vertrag um ein Jahr verlängert wird. Der Pole soll zuletzt aber auf zwei Jahre gedrängt haben. Zudem gilt der ablösefreie Mainzer Finn Dahmen, 25, weiterhin als Kandidat. Geschäftsführer Stefan Reuter hält sich alle Optionen offen. "Wir sprechen erst dann, wenn er die Spiele gemacht hat", sagte er über Gikiewicz, "oder wenn es eben nicht klappen sollte, dann sprechen wir auch."