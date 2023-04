Der VfB Stuttgart bleibt dank eines Stochertors von Kapitän Wataru Endo unter Trainer Sebastian Hoeneß ungeschlagen und hat im Bundesliga-Abstiegskampf den nächsten wertvollen Punkt erkämpft. Der fünfmalige deutsche Meister wachte im Schwaben-Derby in Augsburg zwar erst spät auf, doch Endos Treffer (78. Minute) sicherte das glückliche 1:1 (0:1) und lässt auch den FCA weiter zittern. Winterzugang Dion Beljo (8.) hatte die überlegenen Augsburger mit seinem zweiten Saisontor in Führung gebracht. Doch aus dem sechsten Sieg der Hausherren an einem Freitagabend nacheinander wurde nichts, weil der VfB doch noch seine Gier aus den ersten drei Begegnungen unter Hoeneß wieder fand. Am Wochenende droht dem VfB dennoch der Absturz auf Platz 17. Dem FCA, der weiter ein Polster von fünf Punkten auf den Nachbarn hat, wird im Endspurt wohl Außenverteidiger Iago fehlen, der mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel ausgewechselt wurde (33.).