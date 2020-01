Mallorca (dpa/lni) - Eigentlich sollten der oder die Neuen längst da sein. Er sei sehr zuversichtlich, dass der Eine oder Andere noch die mallorquinische Sonne genießen dürfe, hatte Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor der Abreise ins Trainingslager nach Mallorca gesagt. Doch auch am vorletzten Tag des Vorbereitungscamps auf der Baleareninsel musste Kohfeldt am Donnerstag mit dem bisherigen Kader auskommen. Der Tabellenvorletzte tut sich bei der Suche nach Verstärkungen für den Abstiegskampf weiter schwer.

"Wir sind auf der Suche und sondieren den Markt schon seit längerer Zeit. Im Winter ist es aber komplizierter - gerade bei unserer Tabellensituation und unseren finanziellen Möglichkeiten", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Donnerstagmorgen im Trainingslager auf Mallorca in einem Video-Interview bei bild.de.

Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte und den großen Verletzungsproblemen suchen die Bremer mindestens einen Spieler für den Angriff. Zudem wird ein Profi gesucht, der Dominanz ausstrahlt und Führungsqualitäten besitzt - egal auf welcher Position.

Ideen gebe es viele, heißt es von den Bremer Verantwortlichen immer wieder. Allein die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Dabei würden die Bosse um Aufsichtsratschef Marco Bode durchaus etwas mehr Geld zur Verfügung stellen, als das bei den stets zurückhaltenden Hanseaten sonst üblich ist. Doch die Angst vor dem Abstieg würde die Bremer mutiger werden lassen, schließlich hätte ein Gang in die Zweitklassigkeit unübersehbare Folgen für die Norddeutschen.

Man sei schon bereit, etwas mehr "Risiko einzugehen", sagte Bode am Donnerstag am Rande der ersten Trainingseinheit das Tages. Gleichwohl stellte der Ex-Profi und Europameister von 1996 klar: "Wir werden nichts Unvernünftiges machen."

Da Werder bereits am Freitag wieder nach Bremen zurückkehrt, scheint inzwischen ausgeschlossen, dass noch ein neuer Spieler das gute Wetter auf Mallorca genießen kann. Auch bis zum letzten Testspiel der Vorbereitung gegen Hannover 96 am Sonntag (13.00 Uhr) wird es knapp. Und eine Woche später steht dann schon der Rückrundenstart beim Keller-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf an. So wie es aussieht, wird Kohfeldt auch da mit seinem bisherigen Kader planen müssen.