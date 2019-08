Bremen (dpa/lni) - Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander bleibt trotz des schwachen Saisonauftakts optimistisch. "Wir haben ja nicht dramatisch schlecht gespielt und sind weiter von unserem Weg überzeugt", sagte der 33 Jahre alte Finne am Mittwoch. "Ich will nichts schönreden, aber ich habe auch schon in viel schlimmeren Situationen hier gesessen." Werder hatte zunächst zu Hause 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf verloren und unterlag anschließend bei 1899 Hoffenheim mit 2:3.