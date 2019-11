Bremen (dpa) - Werder Bremens derzeit verletzter Offensivspieler Fin Bartels peilt für sein Comeback die Rückrunde der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga an. "So wünsche ich es mir", sagte der 32-Jährige dem "Weser-Kurier" (Montag). Bartels hatte sich im August einer Knie-Operation unterziehen müssen. "Wenn es Anfang Januar ins Trainingslager nach Mallorca geht, würde ich gerne dabei sein", sagte Bartels.

Seinen Weg zurück zur vollen Belastbarkeit beschreibt er so: "Es geht mal einen Tag bergauf und dann gibt es wieder einen kleinen Rückschlag. Das ist schon eine Art Achterbahnfahrt." Derzeit sei er aber "guter Dinge und auf dem Weg nach oben." Sein letztes Bundesligaspiel bestritt Bartels am 17. März dieses Jahres beim 3:1-Auswärtssieg der Bremer bei Bayer Leverkusen.