Bremen (dpa) - Stürmerstar Claudio Pizarro von Werder Bremen wünscht dem Erzrivalen Hamburger SV einen möglichst schnellen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. "Ich hoffe, dass sie es zurück in die Bundesliga schaffen", sagte der 40 Jahre alte Peruaner in einem Interview des "Weser-Kuriers" (Samstag). "Es wird ein langer Weg, aber ich wünsche ihnen den Aufstieg, weil der HSV ein großer Verein ist und die Derbys für Werder immer besondere Spiele waren."