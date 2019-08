Bremen (dpa) - Laut Werder Bremens Sportchef Frank Baumann wird es mit der erhofften Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 schwierig. "Wir haben weiter Interesse, der Spieler kann sich auch einen Wechsel nach Bremen vorstellen. Derzeit sieht es aber so aus, dass Schalke ihn wieder integrieren will", sagte Baumann am Dienstag. Der Algerier Bentaleb wurde bei den Gelsenkirchenern nach mehreren Vorfällen in der vergangenen Saison ausgemustert.