Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen will im dritten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga endlich die ersten Punkte holen. Trainer Florian Kohfeldt muss allerdings gegen den FC Augsburg am heutigen Sonntag auf vier verletzte Abwehrspieler verzichten. Mit Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp fehlen drei Innenverteidiger, Linksverteidiger Ludwig Augustinsson fällt fast die komplette Hinserie aus. Der erst am Donnerstag verpflichtete Rechtsverteidiger Michael Lang könnte so bereits zu einem schnellen Debüt im Werder-Trikot kommen. Zum Saisonauftakt unterlag Werder gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3. Anschließend gab es bei der TSG 1899 Hoffenheim ein 2:3. Augsburg hat bislang einen Punkt.