Bremen (dpa) - Werder Bremen startet mit dem Ziel internationaler Wettbewerb am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Nach Platz acht in der vergangenen Spielzeit und dem Erreichen des Pokal-Halbfinals "brauchten wir dieses Ziel nicht vorzugeben", sagte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. "Alle Spieler haben den Anspruch und sind nicht als Tabellen-10. zufrieden. Wir müssen nicht, aber wollen unbedingt."