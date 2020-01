Bremen (dpa/lni) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen startet am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainer Florian Kohfeldt bittet seine Spieler um 17 Uhr zum ersten Training am Weserstadion. Bereits am Freitag wird der Tabellen-17. bis zum 11. Januar ins Trainingslager auf die spanische Ferieninsel Mallorca reisen. Nach der schlechtesten Bundesliga-Hinrunde der Clubgeschichte mit lediglich 14 Punkten stehen die Hanseaten stark unter Druck. Zum Liga-Auftakt treten die Bremer am 18. Januar zum Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf an.