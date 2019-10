Frankfurt/Main (dpa) - Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag auf Ömer Toprak verzichten. Der Abwehrspieler brach am Samstag das Abschlusstraining ab und wird nicht mit der Mannschaft nach Frankfurt fliegen. Der Abwehrspieler hat offenbar wieder Probleme mit der Wade. Fraglich ist noch der Einsatz von Claudio Pizarro. Der Angreifer fehlte am Samstag im Training, wird aber mit nach Frankfurt reisen. Über ein Mitwirken des Routiniers soll dann am Spieltag entschieden werden. Pizarro klagt über Rückenbeschwerden.