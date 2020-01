Bremen (dpa) - Werder Bremen hat sich im letzten Testspiel der Rückrunden-Vorbereitung Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga geholt. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag gegen den Zweitligisten Hannover 96 mit 3:1 (2:1). In der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit brachte Edgar Prib die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Noch vor der Pause drehte Josh Sargent die Partie mit zwei Treffern (32., 43.) aber zugunsten des Tabellen-17. der Ersten Liga. Nach dem Seitenwechsel sorgte Milot Rashica nach einem Fehler von Hannovers Torwart Michael Esser für den Endstand (59.).

Bremens Neuzugang Kevin Vogt kam noch nicht zum Einsatz, verfolgte die Partie seines neuen Teams aber von der Tribüne aus. Die Bremer leihen den Abwehrspieler bis zum Saisonende von 1899 Hoffenheim aus. Vogt muss nur noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren.