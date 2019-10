Hamburg (dpa/lno) - Auch nach dem 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord steht der VfB Lübeck an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Rolf Landerl gewann das Spitzenspiel gegen den Nachwuchs von Werder Bremen mit 2:1. Nach dem frühen Rückstand drehten Patrick Hobsch und Thommy Grupe mit ihren Treffern die Partie vor 3049 Zuschauern an der Lohmühle.

Verfolger SC Weiche Flensburg kam beim Favoritenschreck Altona 93 nicht über ein 1:1 hinaus. Marcel Lück hatte die Hausherren in Führung geschossen, Torge Paetow rettete wenigstens einen Punkt. Es hätten durchaus drei werden können, doch Jovan Vidovic scheiterte mit einem Foulelfmeter an AFC-Torwart Tobias Grubba (62.). So rückte die zweite Mannschaft von Holstein Kiel näher an Flensburg heran: Die "Jungstörche" gewannen das Zweitliga-Nachwuchsduell beim FC St. Pauli dank des neunten Saisontreffers von Laurynas Kulikas mit 1:0.

Ebenfalls einen 1:0-Auswärtserfolg feierte Eintracht Norderstedt beim TSV Havelse. In der Schlussminute erzielte Evans Nyarko das entscheidende Tor. Dagegen kassierte Schlusslicht Heider SV gegen Meister VfL Wolfsburg II mit 0:5 erneut eine deutliche Niederlage. Die Partie zwischen Hannover 96 II und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.