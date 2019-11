Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck muss noch auf die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord warten. Am 17. Spieltag verloren die Lübecker durch ein 0:1 bei der SV Drochtersen/Assel die Tabellenspitze zunächst an Meister VfL Wolfsburg II. Die Aufholjagd des VfB in der Schlussphase wurde jäh gestoppt, da Daniel Halke die Gelb-Rote Karte sah. Lübeck hat nun zwei Punkte Rückstand, muss allerdings noch das Nachholspiel gegen Holstein Kiel II bestreiten.

Während das Verfolgerduell zwischen der Reserve der "Störche" und Weiche Flensburg wegen der schlechten Platzverhältnisse ebenso abgesagt werden musste wie die Partie des Lüneburger SK gegen den Hamburger SV II, feierte Eintracht Norderstedt bereits den vierten Auswärtssieg in Serie. Beim SSV Jeddeloh sorgten Evan Nyarko und Hamajak Bojadgian mit Toren nach Freistößen für einen 2:1-Erfolg.

In der Abstiegszone war der Nachwuchs des FC St. Pauli der große Gewinner: Durch den 2:0-Erfolg gegen den BSV Rehden verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Joachim Philipkowski auf Rang 13. Profi-Leihgabe Boris Taschtschy verwandelte einen Foulelfmeter, Ersin Zehir sorgte für den Endstand.

Dagegen blieb Altona 93 bereits zum sechsten Mal hintereinander sieglos, kassierte gegen Werder Bremen II eine 1:2-Niederlage. Altonas Marco Schultz traf erst in der Schlussminute. Mit-Aufsteiger Heider SV verlor sein Heimspiel gegen den VfB Oldenburg mit 0:3.