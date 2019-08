Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord an Titelverteidiger VfL Wolfsburg II verloren. Allerdings mussten die Hansestädter tatenlos zusehen, da das Derby bei Holstein Kiel II aus Sicherheitsgründen auf den 15. Dezember verlegt worden ist. Auch Eintracht Norderstedt leistete keine Schützenhilfe, kassierte am Samstag eine 0:4-Niederlage in Wolfsburg. Es war die zwölfte Pleite im 13. Vergleich mit dem Angstgegner.