Pizarro will Abschiedsspiel zwischen Werder und FC Bayern

Bremen (dpa) - Bundesliga-Legende Claudio Pizarro würde seine Profikarriere in einem Jahr gern mit einem Abschiedsspiel zwischen seinen beiden Herzensvereinen beenden. "Es wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, daraus ein Spiel zwischen Bremen und Bayern zu machen", sagte der 40 Jahre alte Peruaner dem "Weser-Kurier". "Ich stelle es mir so vor, dass es idealerweise in Bremen sein wird."