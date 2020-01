Nächster Abwehr-Ausfall: Werder in Augsburg ohne Veljkovic

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg mit Milos Veljkovic auf einen weiteren Abwehrspieler verzichten. Der Innenverteidiger werde dem abstiegsbedrohten Tabellen-16. aufgrund von Adduktorenproblemen fehlen, teilte der Club am Freitag mit. Neben Veljkovic fallen in Augsburg auch die angeschlagenen Defensivspieler Sebastian Langkamp, Ludwig Augustinsson, Theodor Gebre Selassie, Michael Lang sowie Marco Friedl (Gelbsperre) aus.