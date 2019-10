Bremen (dpa) - Entwarnung bei Werder Bremen: Mittelfeldspieler Davy Klaassen hat sich am Sonntagabend im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet. Der 26 Jahre alte niederländische Fußball-Profi erlitt bei einem Foulspiel von Makoto Hasebe nur eine Prellung am rechten Fuß, teilte der Verein am Montag mit.

"Es geht Davy schon deutlich besser", sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt. "Er wird aber die kommenden Tage individuell trainieren. Ob er dann am Freitag beim Testspiel gegen St. Pauli dabei sein wird, werden wir kurzfristig entscheiden. Gegen Hertha wird er auf jeden Fall wieder fit sein." Das Foul an Klaassen führte am Sonntag in der Nachspielzeit zu einem Elfmeter für die Bremer, den Milot Rashica zum 2:2-Endstand verwandelte. Klaassen musste danach ausgewechselt werden. Das nächste Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC findet nach der Länderspielpause am 19. Oktober statt.