Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Dazu benötigte das Team im Derby beim Hamburger SV II aber einen ganz speziellen Moment. Abwehrspieler Ryan Malone verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg. Zwei Minuten zuvor war der US-Amerikaner mit einem Handelfmeter an HSV-Profileihgabe Julian Pollersbeck gescheitert. Davor hatten Patrice Kabuya und Julian Ulbricht für den HSV sowie Patrick Hobsch und Florian Riedel für Lübeck getroffen.

Zur Spitzengruppe zählt weiterhin Weiche Flensburg, das gegen den SSV Jeddeloh mit 2:1 den dritten Sieg in Serie feierte. Nach Rückstand drehten Dominic Hartmann und Caspar Olesen die Partie. Auch Eintracht Norderstedt drehte das Spiel bei Werder Bremen II und feierte mit 3:1 den ersten Auswärtssieg: Nach dem 0:1 zur Pause trafen Lennart Keßner, Nick Brisevac und Evans Nyarko. Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel landete mit dem 5:0 gegen den Heider SV einen Kantersieg und verbesserte sich auf den vierten Platz. Torjäger Laurynas Kulikas war erneut zweimal erfolgreich. Außerdem trafen Johann Berger, Tim Siedschlag und Tjorve Mohr.

In der Abstiegszone jubelte der Nachwuchs des FC St.Pauli über den ersten Erfolg nach sieben Partien. Beim 1:0 gegen den TSV Havelse sorgte Jakub Bednarczyk mit seinem Treffer kurz vor der Pause dafür, dass St. Pauli den letzten Platz verlassen konnte. Schlusslicht ist jetzt der Heider SV. Altona 93 rettete im Aufsteigerduell beim HSC Hannover ein 2:2 in Ziel und verließ dank der Tore von Ole Wohlers und Erdogan Pini erstmals die Abstiegsplätze.