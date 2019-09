Leipzig will Tabellenführung in Bremen behaupten

Bremen (dpa) - RB Leipzig will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen und die Tabellenführung auch in Bremen erfolgreich verteidigen. Allerdings plagen Leipzig vor dem Spiel am heutigen Abend (18.30 Uhr/Sky) Personalsorgen. Neben Patrik Schick und Kevin Kampl droht der Ausfall von Nationalspieler Marcel Halstenberg, Stürmer Yussuf Poulsen und Innenverteidiger Ibrahima Konaté. "Jedem ist bewusst, dass wir Tabellenführer bleiben, wenn wir gewinnen. Das ist eine schöne Sache", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Von bisher drei Spielen in Bremen konnte Leipzig noch keins gewinnen.