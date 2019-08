Bremen (dpa) - Mit Neuzugang Michael Lang will Werder Bremen den Fehlstart in der Fußball-Bundesliga verhindern. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt wird der Rechtsverteidiger am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg voraussichtlich sein Debüt in der Bremer Viererkette feiern. "Ich halte es für sehr gut möglich, dass er spielen wird", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. "Er ist ein Kandidat für die Startelf."

Der Schweizer wurde nach zahlreichen Ausfällen in der Bremer Defensive am Donnerstag von Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach vorerst für ein Jahr ausgeliehen, danach besitzen die Hanseaten eine Kaufoption. "Ich möchte mich hier festspielen", erklärte der 28-Jährige und kündigte an, bereit für einen Einsatz gegen Augsburg zu sein: "Ich habe Bock."

Mit Lang soll es für die mit dem Saisonziel internationaler Wettbewerb gestarteten Bremer endlich die ersten Zähler geben. "Null Punkte in der Tabelle sorgen für Frustration. Es geht auch darum, sie am Sonntag wegzukriegen. Es nervt einen", erklärte Kohfeldt. "Dieses Spiel ist für die Grundstimmung sehr wichtig."