Bremen (dpa/lni) - Das Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen findet am 1. Advent statt. Wie die am Mittwoch veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga ergeben, treten die Bremer vom siebten bis zum 13. Spieltag viermal an einem Samstag und dreimal an einem Sonntag an. Die Sonntagsspiele sind allesamt auswärts: Am 6. Oktober bei Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr), am 10. November bei Borussia Mönchengladbach (13.30 Uhr) und am 1. Dezember in Wolfsburg (18.00 Uhr).

Europa-League-Starter Wolfsburg spielt sogar viermal sonntags. Neben dem Duell mit Werder finden die Heimspiele gegen Union Berlin (6. Oktober/15.30 Uhr), den FC Augsburg (27. Oktober/15.30 Uhr) und Bayern Leverkusen (10. November/15.30) an einem Sonntag statt.