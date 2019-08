Delmenhorst (dpa/lni) - Das Pokal-Highlight gegen Werder Bremen spült dem Fünftligisten Atlas Delmenhorst viel Geld in die Vereinskasse. Große Investitionen in die Mannschaft soll es nach dem Duell mit dem Nachbarn aus der Fußball-Bundesliga aber nicht geben. "Wenn überhaupt, dann wird vielleicht eine Mannschaftsfahrt dabei rauskommen", sagte Atlas-Trainer Key Riebau in einem Interview des Online-Portals butenunbinnen.de (Freitag).

Der Oberligist geht als krasser Außenseiter in die Erstrunden-Partie des DFB-Pokals am Samstag, die wegen des großen Zuschauerinteresses im Bremer Weser-Stadion ausgetragen wird. Dennoch will das Atlas-Team es dem Favoriten so schwer wie möglich machen. "Wenn man den Glauben nicht hat, braucht man auch nicht anzutreten. Es muss ein kleiner Glaube da sein, um es überhaupt möglich machen zu können", sagte Riebau.