Bremen (dpa) - Rund sechs Monate nach seiner schweren Knieverletzung steht der schwedische Fußball-Nationalspieler Ludwig Augustinsson an diesem Samstag zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startaufstellung von Werder Bremen. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger gibt sein Comeback beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Die Bremer wollen in dieser Partie ihre Negativserie von sieben Bundesliga-Spielen ohne Sieg beenden.