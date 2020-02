Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen hat den 19 Jahre alten Innenverteidiger Maik Nawrocki mit einem Profivertrag ausgestattet. Der gebürtige Bremer spielt in dieser Saison für die U19 der Norddeutschen und ist mit dem Team Tabellenführer der A-Junioren Bundesliga/Nord-Nordost. In zehn Spielen erzielte er fünf Tore. Zudem kam er bereits für verschiedene Junioren-Nationalteams Polens zum Einsatz. "Mit Maik konnten wir ein großes Abwehrtalent langfristig an uns binden", wird Bremens Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag zitiert. Über die Laufzeit des Kontrakts machte der Club keine Angaben.

