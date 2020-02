Bremens DFB-Pokal-Viertelfinale in Frankfurt am 4. März

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremen bestreitet das Viertelfinale im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch, dem 4. März. Anstoß in der Frankfurter Commerzbank-Arena ist um 20.45 Uhr, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Die Partie wird live in der ARD übertragen. Werder hatte sich durch ein überraschendes 3:2 gegen Borussia Dortmund für das Viertelfinale qualifiziert. Frankfurt schaltete RB Leipzig aus. Bereits drei Tage zuvor treffen Bremen und Frankfurt in der Bundesliga im Weserstadion aufeinander.