Bremen (dpa/lni) - Zwei Niederlagen zum Bundesliga-Saisonstart, dazu nicht endende Verletzungssorgen: Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gab es am Dienstag die nächsten schlechten Nachrichten. Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Neuzugang Ömer Toprak fallen wochenlang aus. Augustinsson war am Montag am Knie operiert worden und fehlt drei Monate, wie Werder am Tag danach mitteilte. Der zentrale Abwehrspieler Toprak hatte sich am Samstag bei der Niederlage in Hoffenheim an der Wade verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab nun eine Muskel-Sehnenverletzung, die den 30 Jahren alten Türken rund sechs Wochen ausbremst.