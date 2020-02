Braunschweig (dpa) - Schlusslicht Carl Zeiss Jena hat in der 3. Fußball-Liga eine Überraschung nur knapp verpasst. Beim Aufstiegsanwärter Eintracht Braunschweig holte der Tabellenletzte am Samstag ein 1:1 (1:0). Durch die Siege der Konkurrenz wuchs der Abstand auf das rettende Ufer dennoch auf zwölf Punkte an. Julian Günther-Schmidt brachte die Thüringer in der 21. Minute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit glich Marcel Bär (52.) per Kopf aus. In der 86. Minute sah Jenas Kilian Pagliuca nach einem Foulspiel die Rote Karte.

Die ersten großen Jenaer Chancen hatte Günther-Schmidt (12./19.), der aber gleich zweimal hintereinander an Keeper Jasmin Fejzic scheiterte. Den dritten Versuch brachte der Stürmer im Tor unter. Nach einem Pass von Daniele Gabriele setzte sich Günther-Schmidt durch und traf nervenstark. Den ersten Braunschweiger Abschluss hatte Merveille Biankadi (24.), der aber in den Armen von FCC-Torhüter Jo Coppens landete. Vom ambitionierten Ex-Bundesligisten kam im Angriff zu wenig, stattdessen setzte Jena immer wieder offensive Nadelstiche.

Die Hausherren hatten sich deshalb entsprechend in der Halbzeitpause viel vorgenommen, kamen nach dem Seitenwechsel mit neuer Offensivstärke vor das Tor der Gäste. Nur wenig später belohnte Bär den großen Aufwand, köpfte zum 1:1 ein. Mit der Zeit konnte sich der FCC besser vom Druck befreien, hatte durch Pagliuca und Günther-Schmidt Chancen zur erneuten Führung.