Braunschweig (dpa/lni) - Trauriger, als Torsten Lieberknecht das tat, kann sich ein Langzeittrainer kaum von seinem Herzensverein verabschieden. Von 2008 bis 2018 arbeitete der gebürtige Pfälzer als Chefcoach von Eintracht Braunschweig. In dieser Zeit führte er den deutschen Meister von 1967 in die Fußball-Bundesliga zurück. Als Lieberknecht vor einem Jahr gehen musste, war der Verein jedoch gerade wieder dorthin abgestürzt, wo alles begann: in die Drittklassigkeit. Am Tag des Zweitliga-Abstiegs stand der 46-Jährige weinend auf dem Rasen. Einen Tag später gab die Eintracht nach gemeinsamen 15 Jahren die Trennung von ihrem langjährigen Spieler, Jugendtrainer, Präsidiumsmitglied und Erfolgscoach bekannt.