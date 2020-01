Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat Verteidiger Nick Otto an den niedersächsischen Regionalligisten SSV Jeddeloh II verliehen. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, schließt sich der 20-Jährige dem aktuellen Tabellen-15. der vierten Liga bis zum Saisonende an. Otto, der aus der Jugend des VfL Wolfsburg stammt, kam in der laufenden Spielzeit noch nicht für die Eintracht zum Einsatz. Schon in der vergangenen Saison war er in der Rückrunde verliehen worden und machte zehn Spiele für die Zweitvertretung des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord.

Schlussmann Roman Birjukov absolviert derweil ein Probetraining beim Regionalligisten Wacker Burghausen. Der 20-Jährige ist der vierte Torwart der Braunschweiger.