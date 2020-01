Braunschweig (dpa/lni) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ist am Montag ohne seinen Mittelfeldspieler Leon Bürger in ein achttägiges Trainingslager im türkischen Belek geflogen. Das 20 Jahre alte Eigengewächs der Eintracht wird parallel ein einwöchiges Trainingslager beim Liga-Konkurrenten Würzburger Kickers absolvieren. "Die Situation war für Leon in den vergangenen Monaten - auch durch seine Verletzung - nicht einfach. Wir haben uns mit ihm ausgetauscht und er hat den Wunsch nach einer Veränderung geäußert", sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann.