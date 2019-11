Braunschweig (dpa/lni) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Marco Antwerpen gewonnen. Trotz schwacher Leistung besiegten die Niedersachsen den Chemnitzer FC am Samstag mit 2:1 (0:1) und verbesserten sich dadurch auf Platz vier der Tabelle. Entscheidender Spieler war der erst zur Halbzeit eingewechselte Mike Feigenspan, dem in der 75. und 76. Minute ein Doppelschlag gelang. Die lange Zeit klar besseren Gäste waren durch Philipp Hosiner in der 23. Minute in Führung gegangen. Braunschweig hatte sich am vergangenen Sonntag von seinem bisherigen Chefcoach Christian Flüthmann getrennt.