Für die Fußballnationalmannschaft von Brasilien ist die Copa America beendet. Die Seleção, neunmaliger Titelträger, unterlag im Viertelfinale ohne den gelbgesperrten Vinicius Junior dem Rivalen Uruguay 2:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 ereignisarmen Minuten stand es in Las Vegas 0:0. Uruguay musste nach einem harten Foul von Nahitan Nandez von der 74. Minute an in Unterzahl auskommen, aber im Elfmeterschießen hielt Torwart Sergio Rochet zwei Schüsse. Der zweimalige Weltmeister Uruguay wartet seit 13 Jahren auf einen Titel bei der Südamerika-Meisterschaft. Im Halbfinale trifft Uruguay auf Kolumbien. Die Kolumbianer setzten sich in Phoenix, angeführt vom früheren Münchner James Rodriguez, 5:0 (3:0) gegen Panama durch. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Dienstag Weltmeister Argentinien und Kanada in New Jersey gegenüber.