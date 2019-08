Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum debattiert weiter intensiv über eine Trennung von Trainer Robin Dutt. Noch im Laufe des Sonntags tagt der Aufsichtsrat des VfL und will sich mit dem Thema befassen. Bis zum Abend wird eine Erklärung des Clubs erwartet. Nach VfL-Angaben fand am Sonntagmorgen bereits das angekündigte Gespräch zwischen Dutt und Sportvorstand Sebastian Schindzielorz statt. Anschließend leitete Dutt noch das Training der Reservisten, verschwand danach aber wortlos in der Kabine.