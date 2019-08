Bochum (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum debattiert weiter intensiv über eine Trennung von Trainer Robin Dutt. Noch im Laufe des Sonntags tagt der Aufsichtsrat des VfL und will sich mit dem Thema befassen. Bis zum Abend wird eine Erklärung des Clubs erwartet. Bereits am Sonntagmorgen fand das angekündigte Gespräch zwischen Dutt und Sportvorstand Sebastian Schindzielorz statt. Anschließend leitete Dutt noch das Training der Reservisten. "Es war ein Austausch darüber, wie es hier weitergeht", sagte Dutt später dem TV-Sender Sky Sport News HD. "Es müssen aber noch weitere Gespräche folgen."

Dutt selbst hatte sich am Samstag nach dem 3:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden infrage gestellt, obwohl sein Team nach einem 0:3-Rückstand zur Pause noch einen Punkt erkämpfte. "Ich bin bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen. Dieser Verein kann nicht mit einem angezählten Trainer in die nächsten Wochen gehen", hatte Dutt nach dem Spiel gesagt. Nach vier Spielen mit erst zwei Punkten stehen die Bochumer im Tabellenkeller der 2. Liga. "Spätestens jetzt sollten sie es tun, wenn ich es schon tue", sagte Dutt einen Tag später, auf die Frage, ob der Verein sich Gedanken über seine Zukunft mache. Am Montag in einer Woche ist der VfL beim Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zu Gast.