Bochum (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum ist die Frage nach einem Nachfolger für den beurlaubten Robin Dutt noch unklar. Zunächst soll das Trio Heiko Butscher, Peter Greiber und Oliver Barth den Club auf die Partie beim VfB Stuttgart am 2. September vorbereiten. Das teilte der VfL am Montag einige Stunden nach der Trennung von Dutt mit. Butscher und Barth waren bislang die Co-Trainer des geschassten Cheftrainers, Greiber fungierte als Torwarttrainer. Offenbar soll die grundsätzliche Nachfolge erst nach dem Spiel in Stuttgart geklärt werden.