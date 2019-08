Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am Freitag musste sich die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 (0:0) begnügen. Vor 21 708 Zuschauern unterlief Bochums Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand.