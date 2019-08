Bochum (dpa/lhe) - Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat trotz einer 3:0-Halbzeitführung den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hessen mussten sich am Samstag im Gastspiel beim VfL Bochum nach einer verrückten Schlussphase mit einem 3:3 begnügen. Manuel Schäffler brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung (10.). Maximilian Dittgen (19.) und erneut Schäffler (45.) erhöhten im ersten Durchgang gegen bis dahin ideenlos und konzeptlos agierenden Bochumer.