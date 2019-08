Bochum (dpa) - Mit einer fulminanten Aufholjagd hat der VfL Bochum seine dritte Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Im Duell der bislang sieglosen Clubs machte der frühere Europapokal-Teilnehmer am Samstag gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden aus einem 0:3-Rückstand zur Halbzeitpause noch ein 3:3-Unentschieden und verhinderte damit zumindest den Absturz ans Tabellenende. Mit zwei Punkten aus vier Spielen hängen die Bochumer aber weiterhin in den Abstiegsrängen fest.