Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler einigte sich mit dem Klub auf eine Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrags. „Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten“, wird Boateng in einer Klubmitteilung zitiert. Für Boateng sei „der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, eine „neue Herausforderung“ werde er „demnächst bekannt geben“. Boateng bestritt 14 Pflichtspiele für den LASK. Auch, weil er durch Verletzungen ausgebremst worden war. Er sei aber sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ein geschätzter Führungsspieler gewesen, schrieb der Klub.