15. September 2018, 21:46 Uhr Fußball Blindenfußballer Celebi gewinnt Wahl zum "Tor des Monats"

Der 34-Jährige ist der erste blinde Fußballer, der die Auszeichnung erhält. Wegen Wirbelsturm "Florence" wird bei der Reit-WM in North Carolina die Kür abgesagt.

Meldungen im Überblick

Fußball, Tor des Monats: Erstmals in der Geschichte des "Tor des Monats" in der ARD-Sportschau hat ein Blindenfußballer gewonnen. Serdal Celebi vom FC St. Pauli setzte sich in der Wahl zum Tor des Monats August gegen Kai Druschky (Chemie Leipzig), Jonas Meffert (Holstein Kiel), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) und Mike Frantz (SC Freiburg) durch.

"Ich freue mich riesig, das Tor des Monats für den Blindenfußball geschossen zu haben. Das ist historisch", sagte Celebi. Der 34 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der 1:2-Niederlage von St. Pauli im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart in Düsseldorf im August mit einem Schuss mit links in den Winkel erfolgreich.Der 2014er-Weltmeister Lukas Podolski ist mit zwölf Auszeichnungen Rekordhalter bei der seit 1971 stattfindenden Abstimmung.

Rudern, WM: Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Plowdiw Silber gewonnen. Marie-Catherine Arnold, Carlotta Nwajide (beide Hannover), Franziska Kampmann (Waltrop) und Frieda Hämmerling (Kiel) mussten sich vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach einzig Polen geschlagen geben. Bronze ging an Titelverteidiger Niederlande. "Wir haben gekämpft bis zum Umfallen. Am Ende war es im Kampf um die Medaillen eng, umso glücklicher sind wir mit Silber. Wir haben uns lange gewehrt, aber gegen die Polinnen war heute kein Kraut gewachsen", sagte Arnold.

Das nach dem Olympiasieg 2016 neu besetzte Erfolgsboot kehrte damit in die Weltspitze zurück. Von 2011 bis 2014 war der deutsche Vierer dreimal in Folge Weltmeister geworden, hatte vor einem Jahr das Podest aber erstmals seit 1990 verpasst. Für den Deutschen Ruderverband war es in Plowdiw die erste Medaille in einer olympischen Klasse. Der Vierer ohne Steuermann ging im zweiten Finale mit deutscher Beteiligung dagegen leer aus. Felix Brummel (Münster), Nico Merget (Frankfurt), Peter Kluge (Celle) und Felix Drahotta (Leverkusen) mussten sich mit Rang sechs begnügen. Bei der EM Anfang August in Glasgow hatte das deutsche Quartett noch das Finale verpasst. Gold ging an Titelverteidiger Australien knapp vor Italien und Großbritannien. Der deutsche "Vierer ohne" wartet bei Weltmeisterschaften seit Silber 2006 in Eton auf eine Medaille.

Weltreiterspiele: Der Wirbelsturm "Florence" hat das WM-Programm der Pferdesport-Weltmeisterschaft in den USA durcheinandergewirbelt und beim Veranstalter für Turbulenzen gesorgt. Nach tagelangen Diskussionen wurde die letzte Dressur-Entscheidung aus dem Programm gestrichen. Es wird daher keine Kür-Medaillen geben. Grund für die Absage sind die heftigen Regenfälle, die von Samstagabend an in Tryon/North Carolina erwartet werden. Ob die Vielseitigkeit mit dem abschließenden Springen beendet werden kann, blieb zunächst offen.