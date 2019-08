Bielefeld springt mit Sieg in Regensburg auf Platz eins

Regensburg (dpa) - Armina Bielefeld ist mit einem Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die im Abschluss sehr effektiven Ostwestfalen gewannen am Samstag vor 9514 Zuschauern in der Oberpfalz mit 3:1 (1:0).