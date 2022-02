Arminia Bielefeld:Außenbordmotor fürs Schlauchboot

Von Ulrich Hartmann, Bielefeld

Im Fußball braucht es manchmal nicht viel, um aus der Fassung zu geraten. Bei Samir Arabi waren es am 30. Oktober zehn Buchstaben: "Kramer raus!", brüllten die Fans, als Arminia Bielefeld an jenem Samstag nach einer Niederlage gegen Mainz 05 den Kontakt zum Festland der Bundesliga-Tabelle zu verlieren und auf einer Scholle abzudriften drohte. Das Publikum forderte den Rauswurf des Trainers Frank Kramer. "Das hat mich damals ziemlich enttäuscht", sagt der Sportdirektor Arabi im Rückblick. Den unzufriedenen Fans formulierte er Anfang November seinen eigenen Blick auf die Dinge - mit zwölf Buchstaben: "Kramer bleibt!"

Arabi, 43, seit elf Jahren und mit unbefristetem Vertrag bei der Arminia tätig und mittlerweile so etwas wie eine Institution, müsste es eigentlich bei den Fans selbst schwer haben. Er macht nämlich gern mal das Gegenteil von dem, was sich das geschätzte Publikum vorstellt. Aber er hatte damit zuletzt immer Erfolg, und das ist so ziemlich das Einzige, was im Fußball zählt.

Drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: Vor drei Jahren entließ Arabi - gegen den Willen der Fans - den beliebten Trainer Jeff Saibene und stieg anschließend mit dessen Nachfolger Uwe Neuhaus in die Bundesliga auf. Vor knapp einem Jahr entließ er - gegen den Willen der Fans - den zwischenzeitlich noch beliebteren Neuhaus und hielt anschließend mit Nachfolger Kramer die Bundesliga. Und nun hielt er also im Herbst - gegen den Willen der Fans - am umstrittenen Kramer fest.

Seitdem, und wirklich seit genau jener Woche, als Arabi so sehr enttäuscht war, hat sich Arminia Bielefeld in eine unerwartet erfolgreiche Mannschaft verwandelt.

"Es wird wahrgenommen, was wir in Bielefeld in den vergangenen Jahren geleistet haben", sagt Arabi

Nach nur fünf Punkten aus den sieglosen ersten zehn Saisonspielen holte Bielefeld aus den zweiten zehn Runden 16 Zähler; es gab vier Siege und nur zwei Niederlagen. Mit einem weiteren Punkte-Dreier im direkten Duell am Samstag könnte man sogar den unerwarteten Keller-Mitbewohner Mönchengladbach überholen. "Vielleicht hat die Entscheidung damals tatsächlich die entscheidenden Prozente bei Mannschaft und Umfeld freigesetzt", sagt Arabi über seine Demonstration der Trainer-Treue: "Seitdem haben wir Ruhe."

Arabi ist gebürtiger Aachener. Als Kind war er ab und zu auf dem Bökelberg im nahegelegenen Gladbach - Borussia-Fan war er allerdings nie. Am vergangenen Freitag hat Arabi gesehen, wie Gladbachs Sportdirektor Max Eberl geweint und seinen Job erschöpft hingeschmissen hat. Er kann ihm das eine oder andere nachfühlen, der Fußballmanager-Job ist in der Tat enorm stressig. Tags darauf wurde Arabi in Medien schon als Kandidat für Eberls Nachfolge gehandelt. Kontakt zur Borussia gibt es zwar nicht, aber Arabi empfindet es durchaus als Wertschätzung, bei anderen Klubs ins Spiel gebracht zu werden. "Es wird wahrgenommen, was wir in Bielefeld in den vergangenen Jahren geleistet haben", sagt er. Arabi ist immer noch sehr gern in Bielefeld, daran hat sich nichts geändert.

Detailansicht öffnen Bestens in Ostwestfalen akklimatisiert: Masaya Okugawa hat seit Arminias Aufschwung in zehn Spielen sechs Tore erzielt und eins vorbereitet. (Foto: Stuart Franklin/Getty)

Die Mühe, mit überschaubaren Mitteln jedes Jahr einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, geht bei der Arminia damit einher, die Fans immer mal wieder erinnern zu müssen, dass die Bundesliga-Zugehörigkeit keine Selbstverständlichkeit ist. "Jedes Jahr Bundesliga ist ein Geschenk", betont Arabi. All jenen, denen noch seine Metapher vom Arminia-Schlauchboot im Wettstreit mit den Rennbooten der Gegner in den Ohren klingt, sagt der Sportchef mit Blick auf den derzeitigen 14. Tabellenplatz verschmitzt: "Naja, mittlerweile haben wir einen Außenborder, vielleicht sogar zwei."

Arabi hat allerdings keine Lust, sich für Bielefelds Fußball zu entschuldigen. Die Arminia hat mit im Schnitt 41 Prozent pro Spiel den wenigsten Ballbesitz der Liga. Das war allerdings eine bewusste Entscheidung, als man im grauen Herbst überlegte, wie man aufs Festland zurückfinden kann. "Das Spiel gegen den Ball hat jetzt wieder Priorität", sagt Arabi. Zu Beginn der Saison hatte Kramer verschiedene Systeme ausprobiert, jetzt bleibt man dem 4-3-3 treu, stellt die laufstärkste und zweikampf-zweitbeste Mannschaft der Liga und hat in den jüngsten fünf Spielen jedes Mal zwei Tore geschossen; das reichte für elf Punkte. "Mittlerweile haben hier alle wieder Blut geleckt", sagt Arabi. Der Klassenverbleib scheint wieder möglich zu sein.

Kramer hat das System zementiert, die Zugänge etabliert und eine miserable Chancenverwertung kuriert

Dass Bielefelds spielerisches Wohl und Wehe bereits in der zweiten Saison nacheinander von einem Japaner abhängt, ist Zufall. In der Vorsaison war der aus Eindhoven geliehene Ritsu Doan maßgeblich an Bielefelds Ligaverbleib beteiligt, jetzt versucht sich daran der offensive Mittelfeldmann Masaya Okugawa. In der vergangenen Rückrunde zunächst von RB Salzburg ausgeliehen, musste der 25-Jährige erst ein paar Wehwehchen auskurieren und sich in Ostwestfalen akklimatisieren - danach wurde er fest verpflichtet. Seit Arminias Aufschwung hat er in zehn Spielen sechs Tore erzielt und eins vorbereitet.

Dabei hat der Sportchef eigentlich mit Japan gar nicht so viel am Hut. "Ich fahre im Urlaub eher Ski in Österreich", witzelt Arabi. Das passt aber trotzdem, denn in Manuel Prietl, Alessandro Schöpf und Patrick Wimmer hat die Arminia auch noch drei starke Österreicher im Kader.

Urlaub kann sich Arabi in den kommenden Wochen aber abschminken. Für ihn beginnt die heißeste Phase des Jahres. Während die Mannschaft um den Klassenverbleib kämpft, muss er den nächsten Kader planen. Problem: In Bielefeld weiß man im Frühjahr eigentlich nie, in welcher Liga der Spielbetrieb vom Sommer an weitergeht. Und so mag sich derzeit in Torwart Stefan Ortega und der kompletten Viererabwehrkette aus Cedric Brunner, Amos Pieper, Joakim Nilsson und Andres Andrade bis jetzt kein einziger Abwehrmann explizit zum Klub bekennen. Alle fünf Verträge sowie die von Fabian Kunze und Fabian Klos laufen aus. "Das ist für uns aber Business as usual", sagt Arabi. "Sie wollen alle weiter Bundesliga spielen, deshalb bekommen wir das kurzfristig nicht gelöst."

Beim ausgeliehenen Andrade stehen die Zeichen auf Festverpflichtung, bei Pieper ist ein Weggang wahrscheinlich, bei Ortega alles offen. Der Keeper träumt schon länger von Spanien. "So lange sich aber alle in jedem Spiel derart reinwerfen wie zurzeit", sagt Arabi, "ist alles okay."

Der Sportchef ist froh, dass er an Kramer festgehalten hat. Der Trainer hat das System zementiert, die Zugänge etabliert, die Mannschaft in alle Prozesse eingebunden und eine miserable Chancenverwertung durch beharrliches Abschlusstraining kuriert - "so, wie Tennisspieler ihren Aufschlag üben", beschreibt es Arabi: "Wir sind wieder voll im Geschäft". Arminia Bielefeld träumt unter seiner Regie vom dritten Jahr Bundesliga in Serie. Niemand fordert gerade den Rauswurf des Trainers. Niemand gerät zurzeit aus der Fassung. In Ostwestfalen herrscht momentan wirklich Ruhe - eine fast ungewohnte Idylle.