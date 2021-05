Mit deutlichen Worten begrüßte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) einen neuen Beschluss der bayerischen Staatsregierung, wonach ab diesem Freitag altersunabhängiges Mannschaftstraining in Gruppen mit bis zu 25 Personen wieder gestattet ist. Voraussetzung sind eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 in der jeweiligen Region sowie negative Covid-Tests, eine bereits erfolgte Genesung oder vollständige Impfung der Beteiligten. Damit herrsche schon einmal Klarheit "in einem Punkt, der in den vergangenen Tagen in Bayern für reichlich Wirrwarr und damit Frust bei den Sportler*innen gesorgt hatte", erklärte BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher. Auch bei der Frage nach Zuschauern im Amateurfußball stehen ab dem Wochenende Lockerungen an. Der BFV erklärte auf Anfrage, dass bei den Playoff-Partien zur Regionalliga-Meisterschaft sowie im zurzeit ausgetragenen Ligapokal und im Toto-Pokal im Juni, Stand jetzt, bei allen Spielen bis zu 250 Besucher zugelassen werden können.