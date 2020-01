Berlin (dpa) - Mittelfeldspieler Joshua Mees rechnet noch nicht mit einem baldigen Comeback beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der 23-Jährige hatte sich im Trainingslager der Köpenicker in Spanien während der Winterpause eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen. "Ich denke, es wird noch ein paar Wochen dauern", sagte Mees in der Halbzeitpause der Partie gegen den FC Augsburg beim Pay-TV-Sender Sky. "Eine genaue Prognose kann ich nicht geben, aber es dauert noch." Der Club hatte eine exakte Diagnose und eine Prognose zur Ausfallzeit offengelassen.